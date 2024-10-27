Bursa'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

Bacağından yaralanan Hüseyin B. ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Zanlı İsmail S. ise polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, İsmail S. husumetli olduğu Hüseyin B'ye otobüs terminali giriş kapısı yakınında tüfekle ateş etti.

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