Bursa'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde bir kişi, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde bir kişi, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmail S. husumetli olduğu Hüseyin B'ye otobüs terminali giriş kapısı yakınında tüfekle ateş etti.
Bacağından yaralanan Hüseyin B. ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Zanlı İsmail S. ise polise teslim oldu.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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