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        Bursa'da rehabilitasyon merkezinin haksız kazanç sağlaması iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin özel gereksinimi olmayan çocuklara sahte rapor çıkartıp eğitim veriyormuş gibi göstererek vurgun yaptığına yönelik iddiaların ardından açılan soruşturma devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 15:36 Güncelleme: 27.10.2024 - 15:36
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        Bursa'da rehabilitasyon merkezinin haksız kazanç sağlaması iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor
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        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin özel gereksinimi olmayan çocuklara sahte rapor çıkartıp eğitim veriyormuş gibi göstererek vurgun yaptığına yönelik iddiaların ardından açılan soruşturma devam ediyor.

        Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yenişehir ilçesinde bulunan bir rehabilitasyon merkezinin, özel gereksinimli olmayan çocuklara sahte rapor çıkartıp eğitim veriyormuş gibi göstererek vurgun yaptığına dair basında bazı haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

        Söz konusu haberlerle ilgili olarak iddiaların yeni olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "3 Mayıs 2024'te konuyla ilgili Valiliğimizin onayı ile Müdürlüğümüzce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Konuyla ilgili Müdürlüğümüzce yürütülen idari soruşturma, tarafların farklı tarihlerde birbirleri ile ilgili yeni iddialarda bulunmalarından dolayı devam etmekte olup, ayrıca tarafların birbirleri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundukları ve savcılık incelemesinin devam ettiği bilgisine ulaşılmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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