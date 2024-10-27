Bursa'da rehabilitasyon merkezinin haksız kazanç sağlaması iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin özel gereksinimi olmayan çocuklara sahte rapor çıkartıp eğitim veriyormuş gibi göstererek vurgun yaptığına yönelik iddiaların ardından açılan soruşturma devam ediyor.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yenişehir ilçesinde bulunan bir rehabilitasyon merkezinin, özel gereksinimli olmayan çocuklara sahte rapor çıkartıp eğitim veriyormuş gibi göstererek vurgun yaptığına dair basında bazı haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.