Bursa'da rehabilitasyon merkezinin haksız kazanç sağlaması iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin özel gereksinimi olmayan çocuklara sahte rapor çıkartıp eğitim veriyormuş gibi göstererek vurgun yaptığına yönelik iddiaların ardından açılan soruşturma devam ediyor.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin özel gereksinimi olmayan çocuklara sahte rapor çıkartıp eğitim veriyormuş gibi göstererek vurgun yaptığına yönelik iddiaların ardından açılan soruşturma devam ediyor.
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yenişehir ilçesinde bulunan bir rehabilitasyon merkezinin, özel gereksinimli olmayan çocuklara sahte rapor çıkartıp eğitim veriyormuş gibi göstererek vurgun yaptığına dair basında bazı haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.
Söz konusu haberlerle ilgili olarak iddiaların yeni olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"3 Mayıs 2024'te konuyla ilgili Valiliğimizin onayı ile Müdürlüğümüzce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Konuyla ilgili Müdürlüğümüzce yürütülen idari soruşturma, tarafların farklı tarihlerde birbirleri ile ilgili yeni iddialarda bulunmalarından dolayı devam etmekte olup, ayrıca tarafların birbirleri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundukları ve savcılık incelemesinin devam ettiği bilgisine ulaşılmıştır."
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