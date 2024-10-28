Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        BUÜ'de Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğretim elemanları tarafından "50. Yıl Sergisi" açıldı

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen "Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları 50. Yıl Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 16:44 Güncelleme: 28.10.2024 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        BUÜ'de Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğretim elemanları tarafından "50. Yıl Sergisi" açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen "Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları 50. Yıl Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

        Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde açılan sergide 7 öğretim elemanı sanatçının hat, tezhip, minyatür, ebru gibi geleneksel Türk sanat eserleri yer alıyor.

        Serginin proje koordinatörlüğünü ve editörlüğünü BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Öztahtalı üstlenirken, küratörlüğünü ise BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ebru Karahan Dalbaş yürütüyor.

        Serginin açılışında konuşan BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sait Liman, serginin, BUÜ'nün 50'nci yıl dönümü kapsamında hazırlandığını söyledi.

        Yahya Kemal Beyatlı'nın "En büyük öksüzlük, köksüzlüktür" sözünü hatırlatan Liman, "Bizi köklerimizle buluşturan, kültürel değerlerimizle buluşturan önemli sanat formlarından biri de geleneksel Türk sanatlarımız. Bugün tezhip, ebru, minyatür, hat ana sanat dalları üzerinden toplam 7 öğretim elemanımızın 35 eseriyle birlikteyiz." dedi.

        BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Öztahtalı ise yüzyıllar öncesinden gelen bir Türk kültürünün olduğunu ve bu kültürünün bütün dünyaya tanıtılmasını sağlayan çok önemli bir sanat alanına sahip olduğunu belirtti.

        Öztahtalı, minyatür, çini ve hat sanatının bütün dünyada bilinen ve öğrenilen bir sanat alanına dönüştüğünü sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Muş'ta tren kazası: Makinist hayatını kaybetti
        Muş'ta tren kazası: Makinist hayatını kaybetti
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        Katliam gibi kazada bilirkişi raporu açıklandı: Otobüs şoförü asli kusurlu bulundu
        Katliam gibi kazada bilirkişi raporu açıklandı: Otobüs şoförü asli kusurlu bulundu
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        'Silahlı saldırılara' karşı hırsızlık operasyonu!
        'Silahlı saldırılara' karşı hırsızlık operasyonu!
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        İstanbul'da makarna yedi
        İstanbul'da makarna yedi
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

        Benzer Haberler

        Bursa ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
        Bursa ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
        Eşinin başından vurduğu diş hekimi toprağa verildi
        Eşinin başından vurduğu diş hekimi toprağa verildi
        Motorlu testereyle odun keserken, bacağını kesti
        Motorlu testereyle odun keserken, bacağını kesti
        Bursa'daki Cumhuriyet Bayramı konserinde Emir Can İğrek sahneye çıktı
        Bursa'daki Cumhuriyet Bayramı konserinde Emir Can İğrek sahneye çıktı
        Evinin yakınındaki futbol sahasına paraşütle indi
        Evinin yakınındaki futbol sahasına paraşütle indi
        Cumhuriyet'in 101'inci yılında 'Berkay' konseri
        Cumhuriyet'in 101'inci yılında 'Berkay' konseri