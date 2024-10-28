Bursa'da evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti

Dumanı fark eden komşuların ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'ndeki bir evde yalnız yaşadığı öğrenilen Ömer Ergene (68), mutfakta yemek yaptığı esnada yangın çıktı.

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