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        Bursa'da evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir evde çıkan yangında yaşlı adam öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 20:49 Güncelleme: 28.10.2024 - 20:49
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        Bursa'da evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir evde çıkan yangında yaşlı adam öldü.

        Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'ndeki bir evde yalnız yaşadığı öğrenilen Ömer Ergene (68), mutfakta yemek yaptığı esnada yangın çıktı.

        Dumanı fark eden komşuların ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede kontrol altına aldıktan sonra söndürdü.

        Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ergene'nin cenazesi İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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