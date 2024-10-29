Bursa ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Heykel Atatürk Caddesi'nde tören gerçekleştirildi.

Vali Erol Ayyıldız'ın Valilik binasında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan'ın vatandaşları selamladığı törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Vali Ayyıldız, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin ve kahraman ordusunun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında tek yürek olarak yer almasıyla istiklal mücadelesinin kazanıldığını söyledi. Türk Milletinin, dünya tarihinin kaydettiği ender başarılardan birini gerçekleştirdiğini vurgulayan Ayyıldız, "Kurtuluş mücadelemizden sonra kurulan yeni Türk devletinin çağdaş bir yönetim şekline sahip olması gerektiğine inanan Atatürk, 'Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan idaredir, cumhuriyet, fazilettir' diyerek yeni devletin yönetim şeklinin cumhuriyet olacağını ifade etmiştir." dedi.

Bir kalkınma ve modernleşme projesi olarak uygulamaya konulan cumhuriyetin, demokratik bir hukuk devletini gerçekleştirmenin temel dayanağı olduğunu belirten Ayyıldız, şunları kaydetti: "Geçen zaman zarfında eğitimden sağlığa, sanayileşmeden altyapıya, siyasetten ekonomiye her alanda büyük gelişme sağlanmıştır. Siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda gerçekleştirilen değişimlerle Türkiye'nin bölgesindeki ve dünyadaki önemi daha da pekişmiştir. Türk milleti, modern dünyanın bir üyesi olmanın haklı onurunu yaşamış, gelişen ve kalkınan bir dünya devleti olmanın kıvancına erişmiştir. Bizi tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerle yüceltmeye milli birlik, beraberlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenmeye mecburuz."

Vali Ayyıldız'ın konuşmasının ardından törende, öğrenciler günün anlam ve önemine dair şiir okudu. Tören, resmi geçit töreniyle son buldu.​​​​​​​ Mudanya’da ise Mudanya Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikler, 28 Ekim’de çelenk koyma töreniyle başladı. 29 Ekim sabahı ise Kaymakam Ayhan Terzi, makamında tebrikleri kabul etti. Kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kaymakam Terzi, yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in önemine vurgu yaparak, “Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir,” dedi.

Törende, öğrenciler tarafından Cumhuriyet’i anlatan şiirler okundu, halk oyunları gösterileri yapıldı ve Cumhuriyet temalı yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verildi. Mudanya Belediye Bandosu eşliğinde oluşturulan kortej, İpar Caddesi boyunca ilerleyerek Atatürk Anıtı önünde son buldu. Etkinliğe, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Emniyet Müdürü Atakan Ateşli, Jandarma Komutanı Yarbay Ercan Yavuz, U.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sait Liman, SG Mudanya Karakol Komutanı Halil Şimşek,İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yelken kulübüne ait tekneler de denizden geçit töreni yaparak kutlamalara renk kattı.

- Eskişehir Eskişehir'de, cumhuriyetin ilanının 101'inci yılı kapsamında Atatürk Bulvarı'nda tören gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan, Vali Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin vatandaşları selamlamasıyla devam eden programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Vali Hüseyin Aksoy, programda yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare olarak ifade ettiği geleceğin teminatı, dirilişin sembolü, cumhuriyetin kuruluşunun 101'inci yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde aziz milletin her bir ferdinin inançla yürüttüğü Kurtuluş Savaşı'nın sonucunda vatan aşkı, egemenlik ve bağımsızlıkla oluşturulmuş en kıymetli hazine olduğunu ifade eden Aksoy, şunları kaydetti: "Bu süreçte aziz milletimiz Mehmet Akif'in o veciz dizelerinde belirttiği gibi hep bir ağızdan 'Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım' diye haykırarak genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle şanlı bir mücadele vermiş ve vatanını korumayı ve kurtarmayı bilmiştir. Türk milleti cumhuriyetin ilanıyla, bağımsızlığına sahip olmadan. Bir kez daha ortaya koymuştur. Cumhuriyet, Türk milletinin binlerce yıllık tarihi boyunca gerçekleştirdiği en büyük atılımlardan birisidir."

Törende, halk oyunları oynandı, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Etkinlik, uçak ve tören geçişinin ardından son buldu. Törende, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Nebi Hatipoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, askeri erkan, siyasi parti, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar yer aldı. - Balıkesir Balıkesir'deki törenler Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Hüseyin Duman, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kuva-yi Milliye Meydanı'nda gerçekleştirilen törende askeri araçla vatandaşları selamladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla devam etti. Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, 29 Ekim'in, Türk Milleti'nin kendi kaderini kendisinin tayin ederek tüm dünyaya ilan ettiği gün olduğunu söyledi.

Ustaoğlu, "Türk Milletinin yeniden dirilişinin sembolü, örnek bir uygarlık hareketinin adıdır. Cumhuriyet, milletimizin yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, erkeğiyle kenetlenerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği bir ölüm kalım, onur, haysiyet ve namus mücadelesi sonunda kazanılmış eşsiz bir zaferdir. Kısacası Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin ortak eseridir." dedi. Tören, öğrencilerin günün önemine dair şiir okumaları, halk oyunları, zeybek ekibi gösterileri ve geçit töreniyle son buldu. Balıkesir'in Manyas ilçesinde de törenler, Kaymakam Emre Yeşil'in tebrikleri kabulü ile başladı.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanında devam eden törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Manyas Kaymakamı Emre Yeşil ve Belediye Başkanı Ahmet Duru öğrencilerin ve halkın bayramlarını kutladı. Edremit ilçesindeki törende ise öğrenciler tarafından Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler okundu. Halk oyunları ekipleri folklor gösterileri sundu. Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla düzenlenen sportif faaliyetler ile şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere protokol tarafından ödülleri verildi.

Sındırgı ilçesinde Sındırgı Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Cumhuriyet’in 101. yılı anısına gerçekleştirilen “Cumhuriyet Yürüyüşü” kapsamında, gençler Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak rehberliğinde bölgenin en yüksek dağı olan Ulus Dağı’nı keşfetti. 1764 rakıma sahip olan ve 33 endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Ulus Dağı'nda, Türk Bayrağı dalgalandırıldı. Yürüyüş boyunca Cumhuriyet Marşları söylendi ve katılımcılar doğanın içinde Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

Ayvalık ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıldönümü büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandı. İlçedeki cadde ve sokaklar ay-yıldızlı bayrak ve Atatürk posterleriyle donatıldı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 29 Ekim'de Hüsnü Uğural Stadyumu’nda düzenlenen törenle sürdü. Günün anlam ve önemine ait şiirlerin okunması, gösterimler ve resmigeçit ile sona erdi. - Çanakkale Çanakkale Kordonboyu'nda resmi geçit töreni düzenlendi. Tören, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Biçen'in askerlerin ve vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Çanakkale Valisi Toraman törende yaptığı konuşmada, cumhuriyetin 101. yılına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "100 yıl boyunca ecdadımız cumhuriyetimizi, memleketimizi her anlamda ileri götürmek için çok çalıştı, çok gayret gösterdi, çok büyük fedakarlıklarda bulundu. Bu gayret ve fedakarlık neticesinde bugün ülkemiz bölgesinde lider, sözüne ve gücüne itibar bir ülke konumundadır." dedi.

Vali Toraman'ın konuşmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığına bağlı askerler gösteri düzenledi. Tören, halk oyunları gösterisi ve kortej geçişinin yapılmasıyla sona erdi. Çanakkale Boğazı'nda ise Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına bağlı gemiler su gösterisi yaptı. Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan, Avustarlya'nın Çanakkale Konsolosu Harry Hall, Baro Başkanı Ardahan Dikme ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- Kütahya Kütahya’da, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Dumlupınar Spor Salonu'nda yapıldı. Program saygı duruşunda bulunma, İstiklal Marşı’nın okunması ve kent protokolünün öğrenci ve vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Vali Musa Işın, burada yaptığı konuşmada, cumhuriyetin, Kurtuluş Savaşı’nın en önemli meyvesi olduğunu söyledi. Işın, cumhuriyetin 101’inci yılını kuruluşun ve kurtuluşun şehri, şehit ve şehitler diyarı Kütahya'da, ilk günkü gibi heyecan ve azimle kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Öğrencilerin cumhuriyet şiirleri okuduğu, halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu programda düzenlenen Cumhuriyet Koşusunda derece alan öğrencilere madalya ve hediyeleri takdim edildi. Program, Tugay Bandosunun gösterisi ile sona erdi. - Bilecik Bilecik'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Stadyumu'ndaki organizasyonun açılışında Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Ertunç Ertufanlı ile Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı katılımcıları selamladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Vali Aygöl, yaptığı konuşmada, aziz Türk milletinin İstiklal Mücadelesi'nde yazdığı kahramanlık destanının eseri Cumhuriyet'in 101'inci kuruluş yıl dönümünün kutlandığını söyledi. Bu önemli günü birlik ve beraberlik içinde kutlamanın heyecanını yaşadığını dile getiren Aygöl, şu ifadeleri kullandı: "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet, yokluklar ve imkansızlıklar içinde, yeniden dirilişimizin simgesi olarak önümüzde yeni ufuklar açmıştır. Cumhuriyet bizlere yalnızca bağımsızlık değil aynı zamanda 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir' ilkesini miras bırakmıştır. Milletimiz, Cumhuriyet'ine ve değerlerine sıkı sıkı sarılmıştır."

Halk oyunları gösterileri, şiir ve müzik dinletisi ile sporcuların performanslarıyla devam eden program, tören geçitiyle sona erdi. Törene, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, kurum müdürleri, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Bilecik'in Osmaneli ilçesinde stadyumda gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Bekir Torun, öğrencilerin ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından daha sonra Kaymakam Yüksel Ünal günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlandı. Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in tüm okulların ve vatandaşların bayramını kutlamasıyla başlayan tören, öğrencilerin şiir, kompozisyon okuması, spor ve folklor gösterileri ile devam etti. - Yalova

Yalova'da, kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Ortaokulu önünden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte, Vali Hülya Kaya, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Gürel, törene katılanlar ile vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Vali Hülya Kaya, yaptığı konuşmada, cumhuriyetin, savaş meydanlarında kazanılan zaferleri taçlandıran, milletin hürriyet ve bağımsızlık sevdasının en büyük eseri olduğunu kaydetti. Cumhuriyetin, hürriyeti ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden bir milletin şahlanışıyla, bağımsızlık uğrunda sergilediği eşsiz fedakarlığın ve kararlılığın en güçlü ifadesi olduğuna vurgu yapan Kaya, şöyle konuştu: "Ne mutlu ki, cumhuriyetimize ve şanlı bayrağımıza sonsuz bir hayat veren o ruh ve iman, bugün de dimdik ayaktadır. Bugün bizler, bu ruhun, bu cesaretin, bu kararlılığın mirasçıları olarak, atalarımızın izinden yürümeye devam ediyoruz. Bugün, milletçe 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve tüm kahramanlarımızın hayalini yaşıyoruz. Hürüz, güçlüyüz ve dimdik ayaktayız. Bizler, onların attığı temellerin üzerinde parlak bir gelecek inşa ediyoruz. Bugün ve gelecekte de geçmişte olduğu gibi dahili ve harici düşmanlarımız varlığını sürdürecek. Bu düşmanlara karşı her daim inanç ve kararlılıkla mücadele ederek varisi olduğumuz Cumhuriyeti ilelebet koruyama ve yükseltmeye devam edeceğiz."