Bursa'da moloz depolama alanında çıkan yangın söndürüldü

Depolama alanının yanındaki bir binaya da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle ilçe merkezi dumanla kaplanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

İznik Gölü sahilinde belediyeye ait moloz depolama alanı olarak kullanılan bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.