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        Bursa'da moloz depolama alanında çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde moloz depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 11:31 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:36
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        Bursa'da moloz depolama alanında çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde moloz depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.

        İznik Gölü sahilinde belediyeye ait moloz depolama alanı olarak kullanılan bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle ilçe merkezi dumanla kaplanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Depolama alanının yanındaki bir binaya da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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