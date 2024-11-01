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        Bursa'da "Nesil Meselesi Ekranların Emzirdiği Evlatlar" başlıklı konferans düzenledi

        Gazeteci Erem Şentürk, Büyük Aile Platformu, Bursa Aile Platformu ve Yıldırım Belediyesi tarafından Bursa'da düzenlenen "Evlat Nöbetleri" programı kapsamında konferans verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 22:14 Güncelleme: 01.11.2024 - 22:26
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        Bursa'da "Nesil Meselesi Ekranların Emzirdiği Evlatlar" başlıklı konferans düzenledi
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        Gazeteci Erem Şentürk, Büyük Aile Platformu, Bursa Aile Platformu ve Yıldırım Belediyesi tarafından Bursa'da düzenlenen "Evlat Nöbetleri" programı kapsamında konferans verdi.

        Yıldırım Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Nesil Meselesi Ekranların Emzirdiği Evlatlar" başlıklı konferansta konuşma yapan Şentürk, programları yapmasının amacının kalplere ilham ve iyiliklere vesile olmak olduğunu ifade etti.

        İl il, ilçe ilçe gezip anlattığını ve bu konuları anlatmaya devam edeceğini belirten Şentürk, "Kapı kapı, köy köy dolaşacağız evlat meselesini anlatacağız çünkü çok büyük mesele evlat meselesi." diye konuştu.

        Tunus'ta yıllar önce Türk bayrağına yönelik sevgiye şahit olduğu bir anısını paylaşan Şentürk, şunları kaydetti:

        "Bayrağın anlamı ve sevgisi, bir çocuğa ya anasından ya babasından geçer, başka kimseden geçemez. Bütün mesele bundan ibarettir. Sonra başkaları sizin bu bayrağın anlamını anlatmadığınız çocuklarınıza gelip Amerika'nın veya başka bir ülkenin bayrağını anlatıp bunu sevdirdiğinde şikayet etmek yok. Çok büyük boşluk bıraktık evlerde. Çok büyük hikaye vardı. Bizim büyük bir hikayemiz vardı ve biz bu büyük hikayeden mahrum bıraktık insanları. Dev gibi, çok şerefli. Tertemiz bir hikaye ama evlatlarımızı o büyük hikayeden mahrum bıraktık."

        Şentürk, bütün hikayenin, annenin babanın çocuklarına aktardıklarından ibaret olduğuna dikkati çekerek, sistemin "önce zarar verme" kuralıyla başladığını, uygulanmayan bilginin zehir olduğunu anlattı.

        Köksüz bilginin emeği oyalanmaya dönüştürdüğünü, vahiy, tecrübe ve aktarılmış haber olmak üzere bilginin üç kökü olduğunu ifade eden Şentürk, "Bugün modern bir insan ortalama 100 kaynaktan besleniyor, 97 kaynak çöp." dedi.

        Evlerin kullanılmayan küçük ev aletleriyle dolduğunu ancak bir kütüphanesinin bulunmadığını vurgulayan Şentürk, buna rağmen anne babaların çocukların okumamasından yakındığını belirterek, ebeveynlerin üslenmesi gereken sorumluluklara değindi.

        Programa, Vali Yardımcısı Salih Altun, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile çok sayıda genç ve ebeveyn katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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