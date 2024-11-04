Bursa'da tarladan hurma toplayan kimliği meçhul vatandaş ücretini poşet içinde ağaca astı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yol kenarındaki tarladan hurma toplayan kişi, ücretini poşetin içine koyarak ağaca astı.

İlçeye bağlı Keramet Mahallesi'nde aynı zamanda zeytinlik olan tarlanın sahibi Hüseyin Tura (65) zeytin toplamak için geldiği bahçesinde hurma ağacına asılı bir poşeti fark etti.

Poşet üzerinde "hurma parası poşette" yazdığını gören Hüseyin Tura, poşeti açtığında içinde 50 lira olduğunu gördü.

O anların videosunu çeken Hüseyin Tura, sabah zeytin toplamak için tarlasına geldiğinde hurma ağacındaki poşeti fark ettiğini belirterek, "İçini açtığımızda içinde 50 lira olduğunu fark ettik. Ne güzel ki hala güzel ve dürüst insanlar var." dedi.