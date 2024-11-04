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        Bursa'da cam silerken düşen kadın ağır yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinin camını silerken dengesini kaybedip düşen kadın ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 15:51 Güncelleme: 04.11.2024 - 16:06
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        Bursa'da cam silerken düşen kadın ağır yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinin camını silerken dengesini kaybedip düşen kadın ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Şenlik Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katının balkonunda cam silen Zeliha S. (56) dengesini kaybedip beton zemine düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Zeliha S'ye ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

        Tedavi altına alınan kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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