Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Gemlik'te zeytin hırsızlığına karşı dron ile denetimler yapılıyor

        Gemlik ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zeytin hırsızlarına karşı dronlarla denetimlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 16:43 Güncelleme: 04.11.2024 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gemlik'te zeytin hırsızlığına karşı dron ile denetimler yapılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gemlik ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zeytin hırsızlarına karşı dronlarla denetimlerine devam ediyor.

        Zeytin hasadının başladığı ilçede olabilecek hırsızlık olaylarına Devriye Ekipler Büro Amirliği, Motosikletli Yunus Timleri, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince zeytinlik alanlarda devriye ve gözetleme faaliyeti yaparak 24 saat önleyici kolluk hizmetlerine devam ederek zeytin hırsızlıklarına karşı aralıksız çalışmalar yürütüyor.

        Zeytin depolama alanları ve zeytinliklerde zeytin hırsızlıklarının önlenmesi çalışmalarında ayrıca dronlar bölgede aktif olarak kullanılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
        Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
        Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
        Vahşet kurbanı Şirin acısı! Yine önlük yerine gelinlik!
        Vahşet kurbanı Şirin acısı! Yine önlük yerine gelinlik!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
        Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Sakatlık kabusu!
        Sakatlık kabusu!
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Fiziksel dünyayı hisseden yapay zeka!
        Fiziksel dünyayı hisseden yapay zeka!
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"
        Soğuk ve kurak!
        Soğuk ve kurak!
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"

        Benzer Haberler

        İnegöl'de fabrikanın çatısından düşen işçi yaralandı
        İnegöl'de fabrikanın çatısından düşen işçi yaralandı
        Bursa'da cam silerken düşen kadın ağır yaralandı
        Bursa'da cam silerken düşen kadın ağır yaralandı
        İzinsiz kopardığı cennet hurması için ağaca poşetle para astı
        İzinsiz kopardığı cennet hurması için ağaca poşetle para astı
        Elini pres makinesine kaptıran işçinin 3 parmağı ezildi
        Elini pres makinesine kaptıran işçinin 3 parmağı ezildi
        Bursa'da organ bağışına dikkati çekmek için yürüyüş düzenlendi
        Bursa'da organ bağışına dikkati çekmek için yürüyüş düzenlendi
        Gemlik'te tırın çarptığı yaya ağır yaralandı
        Gemlik'te tırın çarptığı yaya ağır yaralandı