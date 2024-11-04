Gemlik'te zeytin hırsızlığına karşı dron ile denetimler yapılıyor

Zeytin depolama alanları ve zeytinliklerde zeytin hırsızlıklarının önlenmesi çalışmalarında ayrıca dronlar bölgede aktif olarak kullanılıyor.

Zeytin hasadının başladığı ilçede olabilecek hırsızlık olaylarına Devriye Ekipler Büro Amirliği, Motosikletli Yunus Timleri, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince zeytinlik alanlarda devriye ve gözetleme faaliyeti yaparak 24 saat önleyici kolluk hizmetlerine devam ederek zeytin hırsızlıklarına karşı aralıksız çalışmalar yürütüyor.

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