Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Mudanya'da kullanılmayan apartmanda çıkan söndürüldü

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde boş durumdaki bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 11:39 Güncelleme: 06.11.2024 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mudanya'da kullanılmayan apartmanda çıkan söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde boş durumdaki bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Güzelyalı Burgaz Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Merdiven Sokağı'nda yaklaşık 10 yıldır kullanılmayan 3 katlı Karakaş Apartmanı'nın teras katında sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tamamı ahşap olan teras kattaki yangın kısa sürede büyüdü.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Mudanya İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Teras ve üçüncü katta etkili olan alevler, uzun uğraşlar sonucu yan binaya sıçramadan söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

        İtfaiye ve polis ekiplerince yangının çıkış sebebinin tespiti için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı
        Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı
        Salıncak eyaletler kırmızı!
        Salıncak eyaletler kırmızı!
        ABD'de ilk sonuçlara piyasaların tepkisi nasıl?
        ABD'de ilk sonuçlara piyasaların tepkisi nasıl?
        'Türk dünyası yüzyılı' vurgusu
        'Türk dünyası yüzyılı' vurgusu
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Yüzde 70'i tamamlandı!
        Yüzde 70'i tamamlandı!
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        "Belarus'a gideceğim"
        "Belarus'a gideceğim"
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Kadın kiracısını koltuk değneğiyle dövdü!
        Kadın kiracısını koltuk değneğiyle dövdü!
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        Minibüsüyle gidiyordu... Başından vurularak öldürüldü!
        Minibüsüyle gidiyordu... Başından vurularak öldürüldü!
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Kentsel dönüşüm sigortayı ucuzlatacak
        Kentsel dönüşüm sigortayı ucuzlatacak
        Hangi vitamin ne işe yarıyor?
        Hangi vitamin ne işe yarıyor?

        Benzer Haberler

        Metruk binanın 3'üncü katı alev alev yandı
        Metruk binanın 3'üncü katı alev alev yandı
        Evde canı sıkılınca otomobilini oyun salonuna dönüştürdü
        Evde canı sıkılınca otomobilini oyun salonuna dönüştürdü
        Uludağ'da dron kamerasından resim tablosunu andıran sonbahar manzaraları
        Uludağ'da dron kamerasından resim tablosunu andıran sonbahar manzaraları
        Çocuklarda hastalık bulaşmasını önlemenin yolu el hijyeninden geçiyor
        Çocuklarda hastalık bulaşmasını önlemenin yolu el hijyeninden geçiyor
        Domaniç Dağları'na uzanan 'kıvrımlı yollar'da eşsiz sonbahar manzarası
        Domaniç Dağları'na uzanan 'kıvrımlı yollar'da eşsiz sonbahar manzarası
        Geri manevra yaptığı servis minibüsüyle yayanın ayağını ezdi
        Geri manevra yaptığı servis minibüsüyle yayanın ayağını ezdi