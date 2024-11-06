Mudanya'da kullanılmayan apartmanda çıkan söndürüldü

İtfaiye ve polis ekiplerince yangının çıkış sebebinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Teras ve üçüncü katta etkili olan alevler, uzun uğraşlar sonucu yan binaya sıçramadan söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Güzelyalı Burgaz Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Merdiven Sokağı'nda yaklaşık 10 yıldır kullanılmayan 3 katlı Karakaş Apartmanı'nın teras katında sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tamamı ahşap olan teras kattaki yangın kısa sürede büyüdü.

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