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        Mudanya'da 19 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş toplam 19 yıl 3 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 20:26 Güncelleme: 09.11.2024 - 20:30
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        Mudanya'da 19 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş toplam 19 yıl 3 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri titizlikle yürüttükleri çalışmada, uzun süredir aranan hükümlü B.T'nin (27), Güzelyalı Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

        Polis ekiplerinin başarılı operasyonu ile yakalanan hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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