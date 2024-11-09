Mudanya'da 19 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş toplam 19 yıl 3 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş toplam 19 yıl 3 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri titizlikle yürüttükleri çalışmada, uzun süredir aranan hükümlü B.T'nin (27), Güzelyalı Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Polis ekiplerinin başarılı operasyonu ile yakalanan hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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