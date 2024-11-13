Bursa'da hırsız çaldığı otomobili yakıtı bitince akaryakıt istasyonu çalışanlarına ittirdi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çaldığı otomobili yakıtı bitince akaryakıt istasyonu çalışanlarına ittiren şüpheli yakalandı.

Kentteki bir alışveriş merkezinin açık otoparkına otomobilini park eden sürücü, geri geldiğinde aracı yerinde bulamayınca polisi arayıp yardım istedi.

Güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Alpaslan K. (23) olduğunu belirledi.

Araştırmalarda, Alpaslan K'nin çaldığı araçla seyir halindeyken bir süre sonra yakıtın bittiği, akaryakıt istasyonuna girdikten sonra yanında para olmadığı için arkadaşını çağırdığı anlaşıldı.

Alpaslan K'yi saklandığı adreste gözaltına alan polis, bu kişinin çaldığı otomobili arkadaşına verdiğini itiraf etmesi üzerine söz konusu aracı bularak sahibine teslim etti.