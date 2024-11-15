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        Bursa'da "19. İnsan Yönetimi Zirvesi" başladı

        Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Güney Marmara Şubesince bu yıl 19'uncusu "Güven: Gelecek" mottosuyla organize edilen "İnsan Yönetimi Zirvesi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 14:17 Güncelleme: 15.11.2024 - 14:42
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        Bursa'da "19. İnsan Yönetimi Zirvesi" başladı
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        Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Güney Marmara Şubesince bu yıl 19'uncusu "Güven: Gelecek" mottosuyla organize edilen "İnsan Yönetimi Zirvesi" başladı.

        PERYÖN Güney Marmara Şube Başkanı Neslihan Özer, Oyak Renault firmasının katkılarıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, çekirdek ailede tohumları atılan güven duygusunun bireyin fiziksel ve mental sağlığında, toplumsal düzenin devamlılığında, iş hayatının verimlilik ve sürdürülebilirliğinde yapı taşı olduğunu söyledi.

        Özer, iş yerlerinde organizasyonel şeffaflık, liderlerin tutarlılığı ve çalışanların birbirine olan bağlılıklarıyla şekillenen güven ikliminin sadece çalışan verimliliğini artırmakla kalmadığını, şirketlerin değişim ve geleceğe hazırlık süreçlerinde de kritik rol oynadığını anlattı.

        Bu zirvede güveni farklı perspektiflerden ele alacaklarını bildiren Özer, "Kişisel hayatta güvene değineceğimiz gibi iş yerinde güven kültürü, liderlikte güven, çalışan bağlılığında güven derken, geleceğe güvenle hazırlanmamızı sağlayacak trendleri de keşfetme fırsatımız olacak. Bu konuları derinlemesine tartışacak, güvenin organizasyonel başarılara nasıl dönüştüğünü, kurum kültürünü nasıl güçlendirdiğini ve kriz dönemlerinde nasıl hayati bir rol oynadığını keşfedeceğiz. Birbirinden değerli konuşmacılar, bizlerle birlikte olacak ve tecrübelerini paylaşacak." dedi.

        Zirvenin ilk oturumunda konuşan Oyak Renault Fabrika Direktörü Murat Taşdelen ise çocukluktan beri otomotiv merakı ve tutkusunun olduğunu dile getirdi.

        İş yerinde rol model olma, belirlenen hedefi paylaşma, o hedefe varmak için birlikte hareket etme ve doğru iletişimin önemini vurgulayan Taşdemir, "Sahada çok yer alan bir yöneticiyim. Büromda çok az vakit geçiririm. Sabah giyerim güvenlik ayakkabımı, akşam çıkarırım. İş, bürolarda değil, sahada insanlarla birlikte yapılıyor, yönetiliyor. İnanılmaz zor bir ürün üretiyoruz. Can taşıyoruz. Hata sıfır olmalı." ifadesini kullandı.

        Çalışanlara karşı tutarlı, adil, eşit, kapsayıcı olmanın, onlara eşlik edebilmenin güven ortamını derinleştirdiğini kaydeden Taşdelen, iş ortamında birbirini iyi tanımanın önemine değindi.

        Taşdelen, kriz ortamlarında sarsılan geleceğe güvenin sağlanmasının önemine işaret ederek, "Proje gelmesi, iş devamlılığı demektir. İşiniz devamlıysa çalışanınızın da işinin devamlılığı garanti altındadır. Otomotivin geleceğine çok güveniyorum, gençlere çok güveniyorum. Dolayısıyla yani hiç kaygılanacak bir durumumuz yok. Aynı şekilde devam etmemiz lazım." diye konuştu.

        Diğer oturumlarla devam eden zirve, yarın sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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