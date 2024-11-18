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        Bursa'da otobüste kadını bıçaklayan zanlı yakalandı

        Bursa'da halk otobüsünde tartıştığı kadını bacağından bıçaklayıp kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 13:17 Güncelleme: 18.11.2024 - 13:17
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        Bursa'da otobüste kadını bıçaklayan zanlı yakalandı
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        Bursa'da halk otobüsünde tartıştığı kadını bacağından bıçaklayıp kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

        Osmangazi İlçesi Aktarhüsam Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesinde belediye otobüsünde tartıştığı Gülay K'yi bıçaklayıp kaçan kişinin kimliği polis ekiplerinin çalışması sonucu tespit edildi.

        3 ayrı suç kaydı bulunduğu anlaşılan Zanlı M.Y. (58) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Başaran Mahallesi'nde yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

        - Olay

        Önceki gün, halk otobüsünde Gülay K. tartıştığı kişi tarafından bacağından bıçaklanmış, kimliği tespit edilemeyen adam, Fevzi Çakmak Caddesi'nde otobüsten inerek kaçmıştı.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gülay K'yi tedavisi için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürmüş, polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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