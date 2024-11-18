Bursa'da otobüste kadını bıçaklayan zanlı yakalandı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gülay K'yi tedavisi için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürmüş, polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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