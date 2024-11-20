Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'dan çaldığı dövizle otomobil alıp Sakarya'ya kaçan şüpheli tutuklandı

        Bursa'da girdiği evden çaldığı dövizle satın aldığı otomobil ile Sakarya'ya kaçan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 11:31 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'dan çaldığı dövizle otomobil alıp Sakarya'ya kaçan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da girdiği evden çaldığı dövizle satın aldığı otomobil ile Sakarya'ya kaçan şüpheli tutuklandı.

        Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'ndeki bir evden 41 bin dolar çalındığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin 23 suç kaydı bulunan Oğuzhan K. (28) olduğunu belirledi.

        Polis, cep telefonuna gönderilen adresi sokak sokak arayıp navigasyon uygulamasından bulan zanlının, hırsızlık sonrası satın aldığı araçla il dışına çıktığını gittiğini tespit etti.

        Ekipler, Oğuzhan K'yi Sakarya'da saklandığı adreste gözaltına alıp Bursa'ya getirdi.

        İşlemlerin ardından adliyeye çıkarılan Oğuzhan K, tutuklandı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarında, Oğuzhan K'nin sokakta telefonuna bakarak adresi aradığı, ardından eve girip çıktığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Güreş şirketi kurucusu Eğitim Bakanlığı'na aday
        Güreş şirketi kurucusu Eğitim Bakanlığı'na aday
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        Maç iptal edilmişti! İşaret fişekli kanlı derbide karar!
        Maç iptal edilmişti! İşaret fişekli kanlı derbide karar!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini duyurdu
        Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini duyurdu
        Trump, doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
        Trump, doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
        Ekrem İmamoğlu ile Dilan ve Engin Polat davalarının savcısına yeni görev
        Ekrem İmamoğlu ile Dilan ve Engin Polat davalarının savcısına yeni görev
        Belaruslu kız kardeşlere ne oldu? Aladağlar'daki arama çalışmalarında son durum
        Belaruslu kız kardeşlere ne oldu? Aladağlar'daki arama çalışmalarında son durum
        Asgari ücrete bir de böyle bakın
        Asgari ücrete bir de böyle bakın
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        İkinci First Lady'lik dönemi stili
        İkinci First Lady'lik dönemi stili

        Benzer Haberler

        Sosyal medyada gündem olan Uludağ'daki çorba, kasesi 1000 TL'den servis edi...
        Sosyal medyada gündem olan Uludağ'daki çorba, kasesi 1000 TL'den servis edi...
        Bursa'da yoğun sis etkili oluyor
        Bursa'da yoğun sis etkili oluyor
        Trafikte tartıştığı belediye otobüsü şoförünü tabancayla tehdit etti; o anl...
        Trafikte tartıştığı belediye otobüsü şoförünü tabancayla tehdit etti; o anl...
        Bursa'da, kadınların yumruklu kavgası kamerada
        Bursa'da, kadınların yumruklu kavgası kamerada
        Güvenlik görevlisi tartıştığı vatandaşın bacağını ısırdı; o anlar kamerada
        Güvenlik görevlisi tartıştığı vatandaşın bacağını ısırdı; o anlar kamerada
        İslam Mevlüt'ün 'Uzman Çavuş'luk hayali gerçek oldu
        İslam Mevlüt'ün 'Uzman Çavuş'luk hayali gerçek oldu