Bursa'da karısını çekiçle yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Komşuların ihbarının ardından olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye Sokağı'ndaki evlerinde, C.İ. (40) ile karısı S.İ. (38) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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