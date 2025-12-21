Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da tarihi eser operasyonunda bir zanlı yakalandı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

        Giriş: 21.12.2025 - 09:25 Güncelleme: 21.12.2025 - 09:25
        Bursa'da tarihi eser operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başköy Mahallesi'nde bir şüphelinin elindeki tarihi eserleri satmak istediği bilgisine ulaştı.

        Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında şüpheliyi gözaltına aldı.

        Yapılan aramalarda, 42 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

