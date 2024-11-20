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        Bursa'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 17:56 Güncelleme: 20.11.2024 - 17:58
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        Bursa'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Fatih Mahallesi'nde Mustafa Bektaş'a ait bahçede bulunan samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişiye ambulansta müdahale edildi.

        Yangında samanlıkta hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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