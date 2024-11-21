Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        GÜNCELLEME - Bursa'da polis memuruna çarpan sürücü tutuklandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçen polis memuruna çarpan sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 17:27 Güncelleme: 21.11.2024 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Bursa'da polis memuruna çarpan sürücü tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçen polis memuruna çarpan sürücü tutuklandı.

        Kemalpaşa Mahallesi İsmail Efendi Sokağı'nda, Bölge Trafik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Çağrı Tuncay'a (48), mesai bitiminin ardından evine giderken yolun karşısına geçtiği sırada Enes Ç. (17) yönetimindeki 16 F 9394 plakalı kamyonet çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yere düşen polis memuru yaralandı, sürücü Enes Ç. ise kamyonetle kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Tuncay, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis memuru Tuncay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Mahmudiye Mahallesi Kutlu Sokağı'nda park halinde bulunan kamyonetin sürücüsü Enes Ç. polis ekiplerince yakalandı.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        Türkiye şiddetli yağış ve fırtına etkisinde: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar havada turladı
        Türkiye şiddetli yağış ve fırtına etkisinde: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar havada turladı
        21 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        21 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Havada karayeli beklediler
        Havada karayeli beklediler
        Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren şüpheli 2 cinayet işledi
        Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren şüpheli 2 cinayet işledi
        30 milyar dolarlık carry trade
        30 milyar dolarlık carry trade
        Merkel: Trump siyasette de emlakçı gibi
        Merkel: Trump siyasette de emlakçı gibi
        Selen hemşire ölmüştü! İşte doktora istenen ceza!
        Selen hemşire ölmüştü! İşte doktora istenen ceza!
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        Dünyanın en iyi tatlılarını seçtiler!
        Dünyanın en iyi tatlılarını seçtiler!
        Evlilikte kriz çıktı
        Evlilikte kriz çıktı
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Yılbaşı enflasyonu
        Yılbaşı enflasyonu
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk

        Benzer Haberler

        Trafik polisine çarpıp yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücü tutukland...
        Trafik polisine çarpıp yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücü tutukland...
        Bursa'da lodos yaşamı olumsuz etkiledi (5)
        Bursa'da lodos yaşamı olumsuz etkiledi (5)
        Bursa'da çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi
        Bursa'da çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi
        Bursa'da lodos yaşamı olumsuz etkiledi (4)
        Bursa'da lodos yaşamı olumsuz etkiledi (4)
        BİK Genel Müdürü Erkılınç, Bursa'da gazetecilerle bir araya geldi:
        BİK Genel Müdürü Erkılınç, Bursa'da gazetecilerle bir araya geldi:
        Bursa'da lodoslu havada temizlik için çıktığı çatıdan düşen kişi yaralandı
        Bursa'da lodoslu havada temizlik için çıktığı çatıdan düşen kişi yaralandı