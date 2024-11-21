Bursa'da sağanak etkili oldu

Ayrıca, İstanbul havalimanlarındaki olumsuz hava şartlarından dolayı çok sayıda uçak da Yenişehir Havaalanı'na iniş yaptı.

Kent merkezi ile İnegöl ilçesinde öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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