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        Bursa'da sağanak etkili oldu

        Bursa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 19:50 Güncelleme: 21.11.2024 - 20:05
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        Bursa'da sağanak etkili oldu
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        Bursa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezi ile İnegöl ilçesinde öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağış dolayısıyla, sürücüler su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

        İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan alt geçit sağanak yağış sonrası suyla doldu. Yağışın ardından alt geçitte biriken su, araç geçişlerini zorlaştırırken, polis ekipleri alt geçidi trafiğe kapattı. ​​​​​​​

        Ayrıca, İstanbul havalimanlarındaki olumsuz hava şartlarından dolayı çok sayıda uçak da Yenişehir Havaalanı'na iniş yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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