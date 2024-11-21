Bursa'da bir evden 30 bin lira çalan 2 zanlı tutuklandı

Ev sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin A.İ. B.H. ve M.İ. olduğunu belirledi.

Evde bulunan yaklaşık 30 bin lira nakit parayı çalan zanlılar, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Burada evi kontrol eden şüpheliler, evin boş olduğunu tespit ettikten sonra kapıyı kırarak içeri girdi.

İddiaya göre, Suriye uyruklu 3 zanlı, kiraladıkları araçla Mesudiye Mahallesi'ndeki bir evin önüne geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin kapısını kırarak içeri girip yaklaşık 30 bin lira çalan 2 şüpheli tutuklandı.

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