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        Bursa'da bir evden 30 bin lira çalan 2 zanlı tutuklandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin kapısını kırarak içeri girip yaklaşık 30 bin lira çalan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 20:54 Güncelleme: 21.11.2024 - 21:00
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        Bursa'da bir evden 30 bin lira çalan 2 zanlı tutuklandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin kapısını kırarak içeri girip yaklaşık 30 bin lira çalan 2 şüpheli tutuklandı.

        İddiaya göre, Suriye uyruklu 3 zanlı, kiraladıkları araçla Mesudiye Mahallesi'ndeki bir evin önüne geldi.

        Burada evi kontrol eden şüpheliler, evin boş olduğunu tespit ettikten sonra kapıyı kırarak içeri girdi.

        Evde bulunan yaklaşık 30 bin lira nakit parayı çalan zanlılar, daha sonra olay yerinden kaçtı.

        Ev sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin A.İ. B.H. ve M.İ. olduğunu belirledi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.İ. ve B.H. tutuklanırken M.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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