BBDSO'da Öğretmenler Günü'ne özel konser verildi
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle "Öğretmenlerimize" konseri düzenledi.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle "Öğretmenlerimize" konseri düzenledi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, şef Naci Özgüç yönetti.
Gecede, sahne alan keman virtüözü İdil Yunkuş, sergilediği performansla müzikseverlerden beğeni topladı.
Konserde, "Keman Konçertosu", "Senfonik Bölüm" ve "Sarkazm" gibi eserler solist ve BBDSO eşliğinde seslendirildi.
Konser sonunda şef ve solist, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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