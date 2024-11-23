İnegöl'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

Polis, bisikletliye çarpan otomobilin tespiti ve sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

Ertan K'nin çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralandığı kaza yerine çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kalburt mevkisinde Akhisar Mahallesi'ndeki evine doğru seyreden Ertan K. (44) idaresindeki bisiklete, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

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