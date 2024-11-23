Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 42 yıllık eğitimci alkışlarla emekliliğe uğurlandı

        Bursa'da, 42 yıl hizmet verdiği eğitimcilikten emekliye ayrılan okul müdürü Bilal Taşçı için Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın da katılımıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 11:20 Güncelleme: 23.11.2024 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da 42 yıllık eğitimci alkışlarla emekliliğe uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da, 42 yıl hizmet verdiği eğitimcilikten emekliye ayrılan okul müdürü Bilal Taşçı için Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın da katılımıyla etkinlik düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulu'nun 65 yaşındaki müdürü Bilal Taşçı'yı son mesai gününde mesai arkadaşları ve öğrencileri yalnız bırakmadı. Aynı zamanda doğum günü olan Taşçı'yı okulun koridorlarında toplanan öğrencileri çıkışa kadar alkışlarla uğurladı.

        Okul bahçesinde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Yılmaz, geleceğin huzurlu, güvenli ve büyük Türkiye'sinin inşasında önemli rol alan tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

        Hizmet ve gelecek vizyonlarının merkezine her daim insanı kattıklarını belirten Yılmaz, "Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, görevi başında şehit olanlar ile darülbekaya uğurladığımız eğitim camiamızın güzide neferlerini rahmetle yad ediyorum. Bölücü terör örgütünün ömürlerinin baharındayken bizden kopardığı Şenay Aybüke Yalçın'a, Necmettin Yılmaz’a ve daha nice kahraman eğitimcilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli müdürümüz Kadir Taşçı’ya da hayırlı, uzun ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Taşçı da Yılmaz’a, eğitimci arkadaşlarına ve öğrencilere bu anlamlı veda için teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        Görme engelli dağcı: Bastığım yerleri tabanımla görüyorum
        Görme engelli dağcı: Bastığım yerleri tabanımla görüyorum
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        28 kez bıçaklayıp beraat eden kocaya ağırlaştırılmış müebbet!
        28 kez bıçaklayıp beraat eden kocaya ağırlaştırılmış müebbet!
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Hacıosmanoğlu, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Hacıosmanoğlu, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Bebek katilinin hesap günü!
        Bebek katilinin hesap günü!
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bursa'yı lodos vurdu; itfaiye 128 ihbara müdahale etti
        Bursa'yı lodos vurdu; itfaiye 128 ihbara müdahale etti
        İnegöl'de motosiklet denetimleri devam ediyor
        İnegöl'de motosiklet denetimleri devam ediyor
        Site bahçesindeki köpeğe ayakkabı fırlatıp, tekme attı; o anlar kamerada
        Site bahçesindeki köpeğe ayakkabı fırlatıp, tekme attı; o anlar kamerada
        İnegöl'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı
        İnegöl'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı
        En zor zirvelere tırmanan görme engelli dağcı: Bastığım yerleri tabanımla g...
        En zor zirvelere tırmanan görme engelli dağcı: Bastığım yerleri tabanımla g...
        Bursa'da uyuşturucuyla mücadele semineri düzenlendi
        Bursa'da uyuşturucuyla mücadele semineri düzenlendi