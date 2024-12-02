Bursa'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandığı davada 6 yıl 5 ay hapis cezası kesinleşen eski jandarma personeli Mehmet İ'nin (36), kırsal Hamzabey Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalanan Mehmet İ, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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