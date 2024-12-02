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        Bursa'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 17:36 Güncelleme: 02.12.2024 - 17:36
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        Bursa'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandığı davada 6 yıl 5 ay hapis cezası kesinleşen eski jandarma personeli Mehmet İ'nin (36), kırsal Hamzabey Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

        Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalanan Mehmet İ, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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