Bursa'da mobilya fabrikasında bacağına ahşap parçası isabet eden işçi öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasındaki iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasındaki iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.
Mahmudiye Mahallesi 31. Mobilya Sokağı'ndaki iş yerinde çalışan Mahmut Harbi'nin (60) bacağına makineden kopan ahşap parçası isabet etti.
Mesai arkadaşları, ahşabın bacağına saplanması nedeniyle atardamarı parçalandığı için yoğun kan kaybeden yaralı işçi için 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım çağrısında bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Harbi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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