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        Bursa'da mobilya fabrikasında bacağına ahşap parçası isabet eden işçi öldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasındaki iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 13:56 Güncelleme: 04.12.2024 - 14:00
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        Bursa'da mobilya fabrikasında bacağına ahşap parçası isabet eden işçi öldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasındaki iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

        Mahmudiye Mahallesi 31. Mobilya Sokağı'ndaki iş yerinde çalışan Mahmut Harbi'nin (60) bacağına makineden kopan ahşap parçası isabet etti.

        Mesai arkadaşları, ahşabın bacağına saplanması nedeniyle atardamarı parçalandığı için yoğun kan kaybeden yaralı işçi için 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım çağrısında bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Harbi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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