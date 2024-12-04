Bursa'da mobilya fabrikasında bacağına ahşap parçası isabet eden işçi öldü

Mesai arkadaşları, ahşabın bacağına saplanması nedeniyle atardamarı parçalandığı için yoğun kan kaybeden yaralı işçi için 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım çağrısında bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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