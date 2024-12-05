Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da cezaevindeki arkadaşını ziyaret ettikten sonra silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Bursa'da, cezaevindeki arkadaşını ziyaret ettikten sonra caddede otobüs beklerken uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 14:10 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da cezaevindeki arkadaşını ziyaret ettikten sonra silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da, cezaevindeki arkadaşını ziyaret ettikten sonra caddede otobüs beklerken uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Nilüfer ilçesindeki Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan arkadaşını ziyaret eden Yıldıray G'ye, görüş sonrası Cezaevi Caddesi'nde otobüs beklerken silahla ateş edildi.

        Sağ dizine iki mermi isabet eden yaralı Yıldıray G, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, saldırının şüphelisi olduğu belirlenen M.A.K'nin kullandığı 41 ACS 930 plakalı otomobili takibe aldı.

        M.A.K, yaklaşık 30 dakika süren kovalamacanın ardından 23 Nisan Mahallesi'nde aracı bırakıp koşarak kaçmaya çalıştı. Polislerin ısrarlı kovalaması sonucu M.A.K, suç aleti tabancayla yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

        M.A.K. ile Yıldıray G. arasında yaklaşık 10 gün önce Osmangazi ilçesindeki Reşat Oyal Kültür Parkı'nda bir eğlence yerinde gerçekleşen silahlı yaralama olayıyla ilgili husumet bulunduğu iddia edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        Balıkçıların ağına takıldı! Elleri ve ayakları bağlanmış!
        Balıkçıların ağına takıldı! Elleri ve ayakları bağlanmış!
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Hamamda karbonmonoksit faciası! Can kayıpları var!
        Hamamda karbonmonoksit faciası! Can kayıpları var!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Bitcoin kazancı 333 milyon doları aştı
        Bitcoin kazancı 333 milyon doları aştı
        TFF'den İsrailli oyuncu için inceleme talebi!
        TFF'den İsrailli oyuncu için inceleme talebi!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        Çevre Bakanlığı'ndan konum vergisi açıklaması
        Çevre Bakanlığı'ndan konum vergisi açıklaması
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"

        Benzer Haberler

        Bakan Yumaklı: Bütün bir sektörü töhmet altında bırakmak, en hafif tabiriyl...
        Bakan Yumaklı: Bütün bir sektörü töhmet altında bırakmak, en hafif tabiriyl...
        Bakan Yumaklı: Bütün bir sektörü töhmet altında bırakmak, en hafif tabiriyl...
        Bakan Yumaklı: Bütün bir sektörü töhmet altında bırakmak, en hafif tabiriyl...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan "yeni yoğurt formülasyonu" açıklaması:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan "yeni yoğurt formülasyonu" açıklaması:
        Trafikte sohbet ederek ilerleyen motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kame...
        Trafikte sohbet ederek ilerleyen motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kame...
        Karagöz sanatçısı Şinasi usta kadim sanatı yaşatıyor
        Karagöz sanatçısı Şinasi usta kadim sanatı yaşatıyor
        Diş hekimi eşini, kızı ve oğlunun gözü önünde öldüren sanığın ağırlaştırılm...
        Diş hekimi eşini, kızı ve oğlunun gözü önünde öldüren sanığın ağırlaştırılm...