Bursa'da cezaevindeki arkadaşını ziyaret ettikten sonra silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

M.A.K. ile Yıldıray G. arasında yaklaşık 10 gün önce Osmangazi ilçesindeki Reşat Oyal Kültür Parkı'nda bir eğlence yerinde gerçekleşen silahlı yaralama olayıyla ilgili husumet bulunduğu iddia edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, saldırının şüphelisi olduğu belirlenen M.A.K'nin kullandığı 41 ACS 930 plakalı otomobili takibe aldı.

Sağ dizine iki mermi isabet eden yaralı Yıldıray G, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Nilüfer ilçesindeki Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan arkadaşını ziyaret eden Yıldıray G'ye, görüş sonrası Cezaevi Caddesi'nde otobüs beklerken silahla ateş edildi.

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