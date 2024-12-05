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        Marmarabirlik ortaklarına yarın 445 milyon lira ödeyecek

        Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince (Marmarabirlik), 2024-2025 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında ortaklara yarın ikinci dilim kapsamında 445 milyon lira ödeme yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 14:20 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:20
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        Marmarabirlik ortaklarına yarın 445 milyon lira ödeyecek
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        Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince (Marmarabirlik), 2024-2025 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında ortaklara yarın ikinci dilim kapsamında 445 milyon lira ödeme yapılacak.

        Birlikten yapılan açıklamaya göre, ortaklar 16-29 Kasım'da teslim ettikleri ürün bedelinin yarısına karşılık paylarına düşen miktarı Ziraat Bankası ATM'lerinden çekebilecek.

        Kampanyanın başladığı ekim ayından bu yana 40 bin ton ürün alan Marmarabirlik tarafından ortaklara yapılan ödemeler, üçüncü dilimle 882 milyon liraya ulaşacak.

        Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, birliğin faaliyet alanı olan kooperatif bölgesinde 379 bin ton rekolte bulunduğunu, bu miktarın tamamını almalarının mümkün olmadığını belirtti.

        Arz talep dengesinin 2025 yılında değişeceğini ve ürünün az olacağını öngördüklerini kaydeden Asa, "Şu anda arz fazla, talep ise az. Daha sonra arz düşeceği için talep aynı kalsa bile fiyatlar normale dönecektir. Bu yüzden üretici, elindeki ürüne sahip çıksın." ifadesini kullandı.

        Uzun vadede sofralık zeytinin havuzdan talep göreceğini belirten Asa, ilk hasat dönemi başladığında üreticinin tercihinin yağlık zeytin olduğunu, şu andaki teslimatların sofralığa yöneldiğini bildirdi.

        Asa, şunları kaydetti:

        "Teslimat miktarı konusunda yaşanan sıkıntıların temeli, ortakların rekolte beyanı verdikleri dönemde ana taahhüt miktarına kadar rekolte beyanı yazdırmış olmalarıdır. Marmarabirlik alım miktarı ile rekolte beyanı arasındaki fark büyüdükçe kota uygulaması kaçınılmaz oluyor. Rekolte beyanı 100 bin ton yerine 80 bin ton gelmiş olsaydı kota uygulaması olmazdı. Önümüzdeki yıllarda ortalama verilebilecek ürün miktarı kadar rekolte beyanı verilmesi önemli."

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