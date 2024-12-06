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        İnegöl'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 09:00 Güncelleme: 06.12.2024 - 09:23
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        İnegöl'de evde çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı.

        İlçeye bağlı kırsal Yeniyörük Mahallesi'nde Cengizhan Demirtaş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine İnegöl İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Yangın, yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmalar sonucu söndürüldü. Daha sonra ekipler soğutma çalışması yaptı.

        Evin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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