İnegöl'de evde çıkan yangın söndürüldü

Evin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Yangın, yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmalar sonucu söndürüldü. Daha sonra ekipler soğutma çalışması yaptı.

İlçeye bağlı kırsal Yeniyörük Mahallesi'nde Cengizhan Demirtaş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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