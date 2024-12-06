İnegöl'de evde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı.
İlçeye bağlı kırsal Yeniyörük Mahallesi'nde Cengizhan Demirtaş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine İnegöl İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Yangın, yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmalar sonucu söndürüldü. Daha sonra ekipler soğutma çalışması yaptı.
Evin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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