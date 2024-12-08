Bursa, Adana, Hatay ve İzmir'de Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesini kutladı

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Bursa, Adana, Hatay ve İzmir'de yaşayan Suriyeliler, sevinç gösterileri yaptı.

Bursa'da kent merkezinde araç konvoyları da oluşturan gruplar, Osmangazi ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Suriye, Filistin ve Türk bayrakları açan gruplar, tekbirler getirerek Esed rejiminin devrilmesini kutladı.

Gruptan Fatma Abdurrezzak, "Türk milletine çok teşekkür ederiz, asla ve asla yaptıklarınızı unutmayacağız." dedi.

Antakya, Dörtyol, Payas ve Yayladağı ilçelerinde de sevinç gösterileri gerçekleştiren gruplar, araç konvoyu oluşturup tur attı.

Konak İskelesi önünde toplananlar, Türk ve Suriye bayrakları ile rejimin çöküşünü kutladı.

Türkiye'de doğan 10 yaşındaki Muhammet Resul Hara, "Suriye'ye gideceğimiz için çok mutluyum. Artık savaş yok, çok güzel oldu. Yaz tatilinde gideriz." diye konuştu.

Üç çocuğuyla 12 yıldır Türkiye'de yaşayan Ali Akraş, "Esat gitti, Suriye'ye döneceğiz. Çok mutluyuz, iki aya kadar gideceğiz." ifadelerini kullandı.