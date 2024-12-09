Bursa'da 4 katlı binanın 2. katındaki balkondan düşen genç ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı binanın ikinci katındaki balkondan düşen genç ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı binanın ikinci katındaki balkondan düşen genç ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Doğancı Caddesi'nde Özcan B. (17) 4 katlı binanın ikinci katındaki evin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
Ağır yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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