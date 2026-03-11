Bursa'da bir otomobile ve tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir otomobile ve tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.



Elmasbahçeler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde özel bir hastanenin önünde, Oktay S. (23) idaresindeki 16 APN 53 plakalı otomobil, seyir halindeki Yusuf Y. yönetimindeki 16 AT 315 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halindeki 16 RS 365 plakalı tırın dorsesinin altına girdi.



Kazada araçta sıkışan sürücü Oktay S. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Bir süre trafiğin kontrollü sağlandığı yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

