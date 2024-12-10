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        Gürcistan Ulusal Balesi "Sukhishvili" Bursa'da sanatseverlerle buluştu

        Gürcistan Ulusal Balesi "Sukhishvili", Türkiye turnesi kapsamında Bursa'da sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 02:03 Güncelleme: 10.12.2024 - 02:09
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        Gürcistan Ulusal Balesi "Sukhishvili" Bursa'da sanatseverlerle buluştu
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        Gürcistan Ulusal Balesi "Sukhishvili", Türkiye turnesi kapsamında Bursa'da sahnelendi.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki gösteriyi Iliko Sukhishvili yönetti.

        Geleneksel kostümler ve koreografi eşliğinde sahnelenen gösteride, erkekler, savaşçı ruhları ve soylu duruşlarıyla, kadınlar ise zarif danslarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

        Sanatseverler zaman zaman dans grubuna alkışlarıyla eşlik etti.

        Gecenin sonunda seyirciyi selamlayan grup uzun süre alkışlandı.

        Topluluk bugün Ankara TED Koleji Ata Sahne'de sanatseverlerle buluşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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