İnegöllü Kıbrıs gazileri 50 yıl sonra ziyaret edecekleri KKTC'ye uğurlandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinden 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan bir grup gazi, görev yaptıkları bölgeleri 50 yıl sonra yeniden görmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) uğurlandı.

İnegöl Kaymakamlığı öncülüğünde, Wobilimoda AVM sponsorluğunda gerçekleşen ziyaret öncesi uğurlama töreni düzenlendi.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, yaptığı açıklamada, gaziler ve şehitlerin unutulmadığını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük, vefalı bir devlet olduğunu belirten Arslan, şunları söyledi:

"50 yıl önce Kıbrıs'ta yaşananları bertaraf ettiysek, bugün de dünyanın karşısında adaletin yanında duran güçlü bir devlet ve onurlu bir millet olmanın gururunu yaşıyoruz. Gaziler Derneğimizi ziyaretimiz sırasında Sayın Başkanımıza, 'Bir isteğiniz var mı?' diye sordum. Bir kez daha Kıbrıs'ı görmek istediklerini söylediler. Konuyu kıymetli arkadaşlarıma ilettiğimde, onlar benden daha çok heyecanlandılar. 'Bizim için vefa borcu' dediler. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah gazilerimiz oraya gidecekler, anılarını tazeleyecekler. Şehitlerimize ve gazilerimize çok şey borçluyuz. Onların her zaman yanındayız ve taleplerini emir kabul ediyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum."