Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İnegöllü Kıbrıs gazileri 50 yıl sonra ziyaret edecekleri KKTC'ye uğurlandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinden 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan bir grup gazi, görev yaptıkları bölgeleri 50 yıl sonra yeniden görmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 15:02 Güncelleme: 13.12.2024 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnegöllü Kıbrıs gazileri 50 yıl sonra ziyaret edecekleri KKTC'ye uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinden 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan bir grup gazi, görev yaptıkları bölgeleri 50 yıl sonra yeniden görmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) uğurlandı.

        İnegöl Kaymakamlığı öncülüğünde, Wobilimoda AVM sponsorluğunda gerçekleşen ziyaret öncesi uğurlama töreni düzenlendi.

        İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, yaptığı açıklamada, gaziler ve şehitlerin unutulmadığını vurguladı.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük, vefalı bir devlet olduğunu belirten Arslan, şunları söyledi:

        "50 yıl önce Kıbrıs'ta yaşananları bertaraf ettiysek, bugün de dünyanın karşısında adaletin yanında duran güçlü bir devlet ve onurlu bir millet olmanın gururunu yaşıyoruz. Gaziler Derneğimizi ziyaretimiz sırasında Sayın Başkanımıza, 'Bir isteğiniz var mı?' diye sordum. Bir kez daha Kıbrıs'ı görmek istediklerini söylediler. Konuyu kıymetli arkadaşlarıma ilettiğimde, onlar benden daha çok heyecanlandılar. 'Bizim için vefa borcu' dediler. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah gazilerimiz oraya gidecekler, anılarını tazeleyecekler. Şehitlerimize ve gazilerimize çok şey borçluyuz. Onların her zaman yanındayız ve taleplerini emir kabul ediyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum."

        İnegöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen de bugün Gazze'de yaşananların benzerinin 50 yıl önce Kıbrıs'ta olduğunu ifade etti.

        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 20 Temmuz 1974'te başladığını hatırlatan Seymen, "Oraya giderek onları kurtardık. Orada çok çetin çatışmalar yaşandı. Allah'ın izniyle ordumuz, bir aylık çatışma ile huzuru tesis etti. Biz gururluyuz, onurluyuz. Şükürler olsun ki evlatlarımıza çok güzel bir gelecek bıraktık. Kaymakamımız ve iş insanlarımız bizlere sahip çıktı. 50 yıldır gidemediğimiz topraklara gitmemizi sağladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak?
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak?
        Suriye'de 4 bin kişilik 'yargılama' listesi
        Suriye'de 4 bin kişilik 'yargılama' listesi
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar
        Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü
        Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok

        Benzer Haberler

        Karacabey'de lise öğrencilerine siber güvenlik eğitimi verildi
        Karacabey'de lise öğrencilerine siber güvenlik eğitimi verildi
        Mudanyalı şehit Tunahan Yavuz'un adının yaşatıldığı okulda kütüphane açıldı
        Mudanyalı şehit Tunahan Yavuz'un adının yaşatıldığı okulda kütüphane açıldı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı; 2 ölü, 2 yaralı (2)
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı; 2 ölü, 2 yaralı (2)
        Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili yayın yasağı getiril...
        Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili yayın yasağı getiril...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyl...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyl...
        GÜNCELLEME - Bursa'da duruşma salonunda silahla vurulan 2 sanık öldü, 2 jan...
        GÜNCELLEME - Bursa'da duruşma salonunda silahla vurulan 2 sanık öldü, 2 jan...