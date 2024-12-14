TFF'den Bursaspor'a fair play ödülü

Bursaspor'un taraftar grubu Texas'a, kadına şiddete dikkati çeken koreografisinden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından verilen ödül, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik'e takdim edildi.

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden yeşil-beyazlıların, ligin 15. haftasında sahasında Karşıyaka ile yaptığı maç öncesi tören düzenlendi.

Törende Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, fair play ödülünü TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun elinden aldı. Bursaspor'un Süper Lig'e lazım olan bir camia olduğunu belirten Hacıosmanoğlu, "Böyle birçok şehir var. Bizim arzumuz, onların da Süper Lig'e gelip tekrar renk katması. Dünyanın hiçbir stadında böyle bir taraftar profili yok. Başkandan Allah razı olsun. Böyle devam eder inşallah." ifadelerini kullandı.