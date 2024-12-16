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        Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 16:20 Güncelleme: 16.12.2024 - 16:20
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        Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü Muhammed Emin Akbaş (27) yaralandı.

        Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi acil servis bölümüne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili olarak polis tahkikat başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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