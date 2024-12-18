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        İnegöl'de sunta yüklü tır devrildi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:55 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:55
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        İnegöl'de sunta yüklü tır devrildi
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı.

        İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nden Bursa istikametine seyreden Mustafa Menteş yönetimindeki 16 KKS 12 plakalı sunta yüklü tır, kontrolden çıkıp devrildi.

        Sürücünün hafif yaralandığı kazada, devrilen tırın yolu kapatması nedeniyle bölgede araç kuyrukları oluştu.

        Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, trafiği yönlendirmek ve yolun açılmasını sağlamak için çalışma başlattı.

        Yaralı sürücüye ise olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi.

        Kaza nedeniyle kapanan yol, tırın kaldırılması ve temizleme çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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