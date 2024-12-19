İnegöl'de asayiş

Çevredekileri ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesi Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken 2017'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve yargılama sonucu hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Recep Ç. (49) ile ilgili çalışma başlatıldı.

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