Harmancıklı lise öğrencileri Bursa'da kültür gezisine katıldı

Bursa'nın Harmancık ilçesindeki Şehit Emre Sevinç Çok Programlı Lisesi öğrencilerine yönelik belediye tarafından Bursa kent merkezinde kültür gezisi düzenlendi.

Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Öznur Koçdemir tarafından yolcu edilen 46 öğrenci, Ulu Cami, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Cumalıkızık ve Kaplıkaya Cazibe Merkezi ve sultan türbelerinin aralarında olduğu tarihi ve turistik mekanları gezdi.