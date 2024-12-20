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        Harmancıklı lise öğrencileri Bursa'da kültür gezisine katıldı

        Bursa'nın Harmancık ilçesindeki Şehit Emre Sevinç Çok Programlı Lisesi öğrencilerine yönelik belediye tarafından Bursa kent merkezinde kültür gezisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 09:30 Güncelleme: 20.12.2024 - 09:35
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        Harmancıklı lise öğrencileri Bursa'da kültür gezisine katıldı
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        Bursa'nın Harmancık ilçesindeki Şehit Emre Sevinç Çok Programlı Lisesi öğrencilerine yönelik belediye tarafından Bursa kent merkezinde kültür gezisi düzenlendi.

        Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Öznur Koçdemir tarafından yolcu edilen 46 öğrenci, Ulu Cami, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Cumalıkızık ve Kaplıkaya Cazibe Merkezi ve sultan türbelerinin aralarında olduğu tarihi ve turistik mekanları gezdi.

        Gün boyu süren gezide öğrenciler, rehber eşliğinde Osmanlı payitahtı Bursa'nın tarihi ve turistik bölgeleri hakkında bilgi edinme imkanı buldu.

        Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ile Harmancık Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen "Adım Adım Kadim Şehir Bursa Projesi" kapsamındaki gezi programının ortaokullar için de gerçekleştirileceği bildirildi.

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