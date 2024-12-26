Bursa'da 4 aylık bebek hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde mama yedikten sonra beşiğine yatırılan 4 aylık bebek, ölü bulundu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde mama yedikten sonra beşiğine yatırılan 4 aylık bebek, ölü bulundu.
Kemalpaşa Mahallesi Kartal Sokak'taki bir apartmanda yaşayan H.A. (30) ve A.A. (35) çiftinin 4 aylık bebekleri F.A, annesi tarafından mama yedirildikten sonra beşiğine yatırıldı.
Bir süre sonra bebeği hareketsiz bulan aile, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Bebeğin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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