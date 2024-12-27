BBDSO'dan yeni yıl konseri
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), düzenlediği yeni yıl konserinde soprano sanatçısı Burcu Hancı ile tenor sanatçısı Levent Gündüz'ü konuk etti.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), düzenlediği yeni yıl konserinde soprano sanatçısı Burcu Hancı ile tenor sanatçısı Levent Gündüz'ü konuk etti.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, şef Murat Cem Orhan yönetti.
Konserde sahne alan solistler yeni yıla özel olarak hazırladıkları repertuvardaki eserleri orkestra eşliğinde seslendirdi.
Gecenin sonunda şef ve solistler, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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