BBDSO'dan yeni yıl konseri

Gecenin sonunda şef ve solistler, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), düzenlediği yeni yıl konserinde soprano sanatçısı Burcu Hancı ile tenor sanatçısı Levent Gündüz'ü konuk etti.

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