Bursa'da lösemili çocuklara yılbaşı etkinliği düzenledi

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Mudanya’da bir otelde lösemili çocuklar ile bir araya gelerek yeni yılı kutladı.

Etkinlikte gönüllüler, lösemi ve kanser hastası çocuklar için masal kahramanları oldu.

Jonglör ve animasyon gösterileri ile çocuklar doyasıya eğlenirken, müzik eşliğinde pasta kesildi.