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        Bursa'da lösemili çocuklara yılbaşı etkinliği düzenledi

        LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Mudanya'da bir otelde lösemili çocuklar ile bir araya gelerek yeni yılı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 15:48 Güncelleme: 29.12.2024 - 15:48
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        Bursa'da lösemili çocuklara yılbaşı etkinliği düzenledi
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        LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Mudanya’da bir otelde lösemili çocuklar ile bir araya gelerek yeni yılı kutladı.

        Etkinlikte gönüllüler, lösemi ve kanser hastası çocuklar için masal kahramanları oldu.

        Jonglör ve animasyon gösterileri ile çocuklar doyasıya eğlenirken, müzik eşliğinde pasta kesildi.

        Etkinliğe katılan 7 yaşındaki Miray Yıldız’ın babası Oğuzhan Yıldız, “LÖSEV’in çocuklarımız için düzenlediği etkinlikten dolayı çok mutluyuz. Zorlu süreçte LÖSEV bize olan desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Her gün aradılar, her ay ziyaret ettiler. Herkesin yeni yılını kutluyorum.” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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