Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Yangın mobilya imalathanesinde hasara neden oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mahmudiye Mahallesi 6. Mobilya Sokak'ta mobilya imalathanesinin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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