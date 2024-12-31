Bursa Valisi Erol Ayyıldız, yılbaşında çalışan güvenlik güçlerini ziyaret etti

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, yeni yıl denetimleri kapsamında vatandaşların huzuru için çalışan güvenlik güçlerini ziyaret ederek personelin yeni yılını ve mübarek üç aylarını kutladı.

Vali Ayyıldız, ilk olarak Gemlik Sahil Güvenlik Komutanlığı Kolluk Destek Birimi'ni ziyaret etti. Ardından Engürücük mevkisi müşterek yol kontrol noktasına geçen Ayyıldız, görevli ekiplerle bir araya gelerek çalışmalarında kolaylıklar diledi.