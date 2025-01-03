GÜNCELLEME - Bursa'da otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan genç kadın öldü
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç kadının eski sevgilisi olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç kadının eski sevgilisi olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi 2. Buluş Sokak'ta, park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan ve isminin Fatma Elif Kutlu (25) olduğu belirlenen genç kadın, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Fatma Elif Kutlu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Kutlu'nun eski erkek arkadaşı olduğu belirlenen H.K'yi (35) Osmangazi ilçesinde yakaladı.
İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen H.K'nin kıskançlık yüzünden olayı gerçekleştirdiği iddia edildi.
Bu arada Kutlu'nun cenazesinin Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin tamamlandığı ve ikindi namazının ardından Gürsu ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
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