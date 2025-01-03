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        Bursa'da 3 aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 14:41 Güncelleme: 03.01.2025 - 14:41
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        Bursa'da 3 aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kemal D. (68) idaresindeki 16 LL 156 plakalı otomobil, Siteler Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde kontrolden çıkarak önce yol kenarında park eğitimi yapan 16 UCD 24 plakalı sürücü kursu otomobiline, ardından karşı yönden gelen 16 JG 921 plakalı hafif ticari araca çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü Kemal D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye erlerince araçtan çıkarılan ve ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Bu arada kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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