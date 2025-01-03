Bursa'da 3 aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Bu arada kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İtfaiye erlerince araçtan çıkarılan ve ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü Kemal D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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