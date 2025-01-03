Bursa'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Jandarma ekipleri, firari FETÖ hükümlüsü Y.K'nin (31) Cerrah Mahallesi'ndeki bir adreste bulunduğu ihbarını aldı.
Ekipler, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan Y.K, işlemlerin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.
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