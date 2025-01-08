Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Karacabey Belediyespor'un teknik direktörü Cihan Erdil ilk yarıyı değerlendirdi

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor'un teknik direktörü Cihan Erdil, ilk devreyi değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 11:06 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karacabey Belediyespor'un teknik direktörü Cihan Erdil ilk yarıyı değerlendirdi
        ABONE OL

        TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Karacabey Belediyespor’un teknik direktörü Cihan Erdil, ilk devreyi değerlendirdi.

        Sezon başında koydukları hedef doğrultusunda, 19 yeni transfer ile lige başladıklarını söyleyen Cihan Erdil, "Sezon başında başkanımız ile yaptığımız toplantı sonucunda yeni bir yapılanma kararı aldık. Bu takımın yapılanmasını, potansiyelli gençler ile ligin tecrübeli oyuncularının olduğu, her oyuncu ile en az iki yıllık sözleşme imzalanan ve 19 transferin yapıldığı bir kadro olarak oluşturduk." dedi.

        Erdil açıklamasına şöyle devam etti:

        "Kurulan bu kadroda önceliğimiz, karakter olarak kulüp yapısına ve bütçesine uygun, mücadele gücü yüksek ve taktiksel formatımıza uygun oyuncular seçmek oldu. İlk yarıda topladığımız 26 puan ile sezon başında koyduğumuz play-off hedefinin sadece bir basamak altında, ilk yarıyı 7’nci sırada bitirdik."

        Transfer sürecine değinen Cihan Erdil, "Oynadığımız bu maçların 2-3 tanesi haricinde, sürekli gelişen, iyi oyun oynayan, futbolun doğrularını yapmaya çalışan ve mücadele gücü ile temposu yüksek maçlar çıkardık. Aynı zamanda bu maçlarda eksiklerimizi de analiz ettik ve transfer bölgelerimizi belirledik. Transfer edilecek bölgelerle alakalı çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede bize katkı sağlayacak oyuncular kadromuza dahil etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir kişi ölmüştü! Adana'daki kanlı düelloda sır çözüldü!
        Bir kişi ölmüştü! Adana'daki kanlı düelloda sır çözüldü!
        Tesla aracın patlatılmasında ChatGPT detayı
        Tesla aracın patlatılmasında ChatGPT detayı
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        İnternet kafede sağır ve dilsiz çocuğa şiddet!
        İnternet kafede sağır ve dilsiz çocuğa şiddet!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Tutaklanması talep edildi
        Tutaklanması talep edildi
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması!
        İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması!
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        Trump'tan Kanada haritası paylaşımı
        Trump'tan Kanada haritası paylaşımı
        İtalya'da bir köy hasta olmayı yasakladı
        İtalya'da bir köy hasta olmayı yasakladı
        Trump: Kanada için ekonomik güç kullanacağım
        Trump: Kanada için ekonomik güç kullanacağım
        İntikam uykusuzluğu
        İntikam uykusuzluğu

        Benzer Haberler

        Karacabey Belediyespor, 2 oyuncuyu transfer etti
        Karacabey Belediyespor, 2 oyuncuyu transfer etti
        Bursa'da, sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı
        Bursa'da, sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı
        Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Bursa Teknik Üniversitesinde "Modern Dünyadaki Etik Duruş: Boykot" konferan...
        Bursa Teknik Üniversitesinde "Modern Dünyadaki Etik Duruş: Boykot" konferan...
        Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Çarptığı otomobille devrilen motosikletinin arasında sıkıştı
        Çarptığı otomobille devrilen motosikletinin arasında sıkıştı