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        Bursa'da 1. Sürdürülebilirlik Buluşması düzenlendi

        Bursa'da Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER) tarafından "1. Sürdürülebilirlik Buluşması" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 20:07 Güncelleme: 08.01.2025 - 20:38
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        Bursa'da 1. Sürdürülebilirlik Buluşması düzenlendi
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        Bursa'da Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER) tarafından "1. Sürdürülebilirlik Buluşması" düzenlendi.

        Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinde (BUSİAD) düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan BUSADER Yönetim Kurulu Başkanı Zerrin Özgüle, dernek olarak çeşitli projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

        Özgüle, BUSADER Hatıra Ormanı oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, Mudanya Belediyesi ile "Geri Dönüşüm Sokağı" projesini hayata geçireceklerini aktardı.

        Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Yüksek Şehir Plancısı Nalan Fidan da iklim değişikliği ve global riskler hakkında sunum yaptı.

        İklim değişikliğinin son 20-25 yıldır kriz olarak dünya gündeminde yer aldığına değinen Fidan, kurum ve kuruluşların iklim değişikliğiyle mücadele için gerçekleştirdiği faaliyetlerde salgıladıkları karbon ayak izini hesaplayıp karbon emisyonunu azaltmak için tedbirler alması gerektiğini vurguladı.

        Bu konuda herkesin küçük de olsa bir adım atması gerektiğine değinen Fidan, "Hepimiz aynı yöne gittiğimizde ilerleyeceğiz. Bu bir kelebek etkisi yaratıyor. İklim değişikliğiyle mücadele eden kişiler aslında birey olarak perde arkasındaki kişiler. Belki bunun bize şahsi bir ödülü olmayacak ama topluma ve dünyaya hizmet etmiş olacağız." diye konuştu.

        Ekonomist ve iş insanı İlkay Yıldırım da geri dönüşümün ekonomi üzerindeki etkilerinden bahsetti.

        Atıkların yeniden kullanılması yöntemiyle ülke ekonomisine ciddi fayda sağlanacağını vurgulayan Yıldırım, "Geri dönüşüm, yeniden kullanım ve onarım kültürü çok önemli. Kullandığımız eşyalarımızı geri dönüşüme faydalı bir şekilde ayırarak ekonomiye katkısını sağlamak ana görevlerimizden biri olmalı." dedi.

        Sürdürülebilir bir hayat adına bugün atılacak adımların yarınları şekillendireceğini dile getiren Yıldırım, "Gelecek, bugün aldığımız kararlarla şekillenecek. Sürdürülebilirlik yalnızca çevresel değil sosyal ve ekonomik bir zorunluluk. Her bireyin bu hayatta bir rolü var. Şirketler, yerel yönetimler ve eğitim kurumlarıyla beraber farkındalık yaratmak ve harekete geçmek bizim için çok önemli." diye konuştu.

        Etkinlikte Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Güray Salihoğlu ile Prof. Dr. Kamil Salihoğlu da bir sunum gerçekleştirdi.

        Programa Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız ve Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır ile davetliler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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